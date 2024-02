Hamburg. Die Getränkemarke aus Hamburg wird moderner und deutlich bunter. Was hinter dem neuen Auftritt steckt – und was noch geplant ist.

Für nicht wenige Menschen sind die beiden Kerle auf dem Etikett von Fritz-Kola so was wie ziemlich beste Freunde, die beim Besuch in der Kneipe, auf Festivals oder zu Hause auf dem Sofa einfach dazugehören. Immer die gleichen raspelkurzen Haare, die hohe Stirn, die leicht verschatteten Augen. Man hat sich aneinander gewöhnt. Fans des Hamburger Kultgetränks werden demnächst aber wohl zweimal hingucken: Die Konterfeis der Gründer auf den Flaschen sehen künftig anders aus.