Hamburg. Im April soll ein Flieger der A320-Familie auf Finkenwerder schnell geräumt werden. Welche Voraussetzungen Bewerber erfüllen müssen.

In so eine Situation möchte wohl kein Passagier kommen: Plötzlich herrscht Alarm im Flugzeug, und die Menschen an Bord der Maschine müssen so schnell wie möglich raus. Die Türen und Notausgänge werden geöffnet, die Notrutschen ploppen auf – und dann nichts wie hinaus!