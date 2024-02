Hamburg. Arbeitgeber und Ver.di wollen für Bodenverkehrsdienste wohl neuen Branchentarifvertrag übernehmen. Doch es gibt weitere Baustellen.

Das Luftfahrtjahr 2024 hat mit mehreren Warnstreiks begonnen. Die Sicherheitskräfte legten am 1. Februar die Arbeit nieder, am Flughafen Hamburg fielen alle Abflüge mit Passagieren und auch Dutzende Landungen aus. Das Bodenpersonal der Lufthansa ging am 7. und 20. Februar in den Ausstand. Nahezu alle Flüge der Kranich-Linie von und nach Frankfurt und München fielen aus.