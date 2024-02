Hamburg. Haferflockenhersteller Peter Kölln und Edeka Nord hatten neues Konzept erst vor knapp einem Jahr gestartet. Das steckt hinter dem Aus.

Über den Schaufenstern an der Steinstraße prangt in goldenden Buchstaben noch der Schriftzug Kölln Haferland. Aber das Eckgeschäft an der Steinstraße ist leer geräumt. „Geschlossen“ steht auf einem handgeschriebenen Zettel an der Eingangstür. Zehn Jahre nach der Eröffnung des Markenshops in der Hamburger Innenstadt zieht sich der Haferflockenersteller damit komplett aus dem stationären Handel zurück.