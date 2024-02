Hamburg. Gut 6000 Passagiere dürften in Fuhlsbüttel betroffen sein. Welche Verbindungen am Airport gestrichen werden und welche nicht.

Vom Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals werden Passagiere in Hamburg hart getroffen: Nicht nur sämtliche Abflüge der Kranich-Airline nach Frankfurt und nach München am Dienstag sind gestrichen worden, sondern auch schon die beiden Starts nach Frankfurt am Montag um 18 Uhr und um 20 Uhr. Auch eine Ankunft aus Frankfurt um 22:20 Uhr ist annulliert worden.