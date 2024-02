Hamburg. Anbieter wie N26 und Bunq locken mit Zinsen auf Girokonten und werden meist per Handy genutzt. Was potenzielle Kunden wissen sollten.

Sie heißen C24, Revolut, N26, Bunq oder Monese und sie machen es möglich, Bankgeschäfte per Smartphone praktisch überall zu tätigen: Sogenannte Neo-Banken haben in den zurückliegenden Jahren die Geldhaus-Branche kräftig in Bewegung gebracht.