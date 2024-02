Hamburg. Ver.di fordert deutliche Lohnerhöhungen und will die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang bringen. Weitere Aktionen geplant.

Die Proteste im festgefahrenen Tarifstreit des Handels gehen in die nächste Runde: Ver.di hat die Beschäftigten der Branche am Freitag bundesweit zum Arbeitskampf aufgerufen. Im Mittelpunkt der Aktion stand der Lebensmittelhändler Edeka. Nach Gewerkschaftsangaben haben sich an einer zentralen Kundgebung in Hamburg vor der Edeka-Zentrale in der City Nord etwa 500 Männer und Frauen beteiligt. Bundesweit wurden 12.000 Teilnehmer gezählt.