Hamburg. Lastenrad-Hersteller Babboe muss den Verkauf von acht Modellen stoppen – aus Sicherheitsgründen. Das müssen Nutzer aus Hamburg wissen.

Lastenräder sind in Hamburg beliebt, aber sind sie auch sicher? Der niederländische Lastenrad-Hersteller Babboe muss nun den Verkauf von einigen Modellen stoppen. Behörden in den Niederlanden hatten Sicherheitsmängel festgestellt und am vergangenen Mittwoch den Handel mit den Rädern untersagt. Auch Händler in Hamburg folgen dem Verkaufsstopp.