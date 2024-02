Hamburg. Ab Juli gibt es bundesweiten Tarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste. Doch auf dem Weg dorthin gibt es Hürden – und Arbeitsausstände?

Für Passagiere ist dies zunächst einmal eine gute Nachricht. Man habe sich mit den Arbeitgeberverbänden auf einen Branchentarifvertrag für die Bodenverkehrsdienste an den großen deutschen Flughäfen geeinigt, teilte Ver.di am Freitag mit. In der Zukunft könnte es weniger Warnstreiks an den Airports wie in Hamburg geben und sich diese nicht mehr an verschiedenen Standorten über das Jahr hinziehen, weil zentral und zu einem Termin verhandelt wird.