Hamburg. Spanische Billigfluggesellschaft Volotea will ab Herbst eine Stadt in Westeuropa anfliegen. Wohin es geht, was Tickets kosten.

Im vergangenen Oktober hatte Volotea erstmals Verbindungen vom Flughafen Hamburg in das Streckennetz aufgenommen. Von Fuhlsbüttel aus flog die spanische Billigfluglinie nach Bordeaux, Lyon (beide Frankreich) und Florenz (Italien) zu drei Zielen. Allerdings zunächst nur für einige Wochen. Offenbar war die Nachfrage im Winter nicht ausreichend. Seit Januar pausieren die Verbindungen.