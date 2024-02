Hamburg. Zahlungsdienstleister wie PayPal oder Klarna machen das Bezahlen sehr einfach. Immer häufiger wird aber genau das zum Problem.

Nur auf den ersten Blick erscheint es wie eine gute Nachricht: Im vorigen Jahr ist die Quote der verschuldeten Verbraucher in Deutschland und auch in Hamburg nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform leicht gesunken. Allerdings beruht der Rückgang allein auf einer Änderung der Statistik – im Frühjahr 2023 ist in den Creditreform-Datenbanken die Speicherdauer für die Einträge zu abgeschlossenen Privatinsolvenzen von drei Jahren auf sechs Monate verkürzt worden. Ohne diesen Effekt wäre die Gesamtzahl der Überschuldungsfälle um 17.000 auf 5,67 Millionen angestiegen.