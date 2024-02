Hamburg. Gewerkschaft Ver.di sagt „erhebliche Einschränkungen“ am Abend für Gäste in Hamburg voraus, und zwar an gleich vier Tagen in Folge.

Auf dem Spielplan stehen unter anderem die Romantikkomödie „Wo die Lüge hinfällt“, der Horrorthriller „Night Swim“ und das neue BioPic über Reggae-Legende Bob Marley. Doch ob Kinofans sich diese Filme in den nächsten Tagen in den Hamburger Cinemaxx-Kinocentern werden anschauen können, steht zumindest in Frage. Es ist der nächste von zahlreichen Warnstreiks in diesen Tagen.