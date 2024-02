Hamburg. Bei New Work SE, Mutterunternehmen von Xing und kununu, müssen 400 Beschäftigte gehen. Dazu gehört eines der drei Vorstandsmitglieder.

Gut 400 Arbeitsplätze will der Hamburger Konzern New Work SE in den nächsten Monaten abbauen, mehr als die Hälfte davon am Unternehmenssitz in der Hansestadt. Jetzt wird bekannt: Im Zuge des Konzernumbaus verliert auch einer der Top-Manager seinen Job. Zugleich verkleinert das Mutterunternehmen des Karriereportals Xing und des Arbeitgeberbewertungsportals kununu seinen Vorstand.