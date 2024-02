Hamburg. Xing-Studie: Arbeitnehmer in Hamburg und den Nachbarländern sind derzeit besonders wechselwillig. Dabei spielt nicht nur Geld eine Rolle.

In Hamburg und Norddeutschland sind im Jahr 2024 mehr Menschen offen für einen Jobwechsel als im Bundesdurchschnitt. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage zur Wechselbereitschaft von Beschäftigten in der DACH-Region. Das Karriereportal Xing hatte die Studie in Auftrag gegeben.