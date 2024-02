Hamburg. Das US-Unternehmen WeWork war bislang mit vier Standorten in der City vertreten. Nun wird das Angebot deutlich reduziert.

Seit 2017 vermietet WeWork in Hamburg Co-Working-Arbeitsplätze. Zunächst im Hanse Forum am Axel-Springer-Platz, später kamen Büroflächen in der Europa Passage, am Gänsemarkt und in der Gerhofstraße dazu – insgesamt mehr als 10.000 Quadratmeter. Jetzt fährt das US-Unternehmen das Angebot in der Hansestadt deutlich zurück.