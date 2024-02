Hamburg. Seitdem Signa die Geschäftsräume in den Flüggerhöfen am Rödingsmarkt gekündigt hat, kämpft Betreiber Andreas Guhr mit Problemen.

Jurrassic Park am Rödingsmarkt: Viele Jahre war die Red Gallery am Rödingsmarkt ein Besuchermagnet für Liebhaber von außergewöhnlichen Fossilien und Mineralien. Sammler und Geschäftsführer Andreas Guhr zeigte in den Räumen in den Flüggerhöfen seine Sammlung, holte auch immer wieder besondere Ausstellungsexponate wie eine 165 Millionen alte Saurierfamilie in seine Galerie in Hamburg.