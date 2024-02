Hamburg. Auswertung für das Jahr 2023 ist für Verkäufer ernüchternd. Prozentual steht Hamburg schlechter als der Bund da. Experte wagt Prognose.

Die Krise auf dem Hamburger Immobilienmarkt dauert an. Auch im vierten Quartal 2023 verbilligten sich Wohnimmobilien in der Hansestadt – gemessen an den tatsächlichen Verkaufspreisen – um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Einfamilienhäuser wurden um 4,6 Prozent günstiger angeboten und Eigentumswohnungen um 6,2 Prozent.