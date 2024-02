Hamburg. Barbara und Dieter Giesen geben ihr Fachgeschäft in der Hamburger Innenstadt auf. „Wir können die Kosten nicht mehr erwirtschaften.“

Wieder schließt ein inhabergeführtes Geschäft in der Hamburger Innenstadt. Seit einigen Tagen hängen die knallroten Schilder in den Schaufenstern des Einrichtungshauses Giesen am Ballindamm. „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ steht darauf. Drinnen sind auf Sofas und Sesseln, auf Tischen und Regalen neue, handgeschriebene Preisschilder platziert – mit Rabatten von mehr als 50 Prozent.