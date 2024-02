Hamburg. Die Beschäftigten auf Finkenwerder sind eine begehrte Zielgruppe für Makler. Alles über Wohnangebote und Preise in der Nähe des Werkes.

Im vergangenen Jahr hat der Flugzeugbauer Airbus 1300 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Hamburg neu eingestellt. Zwar werden sich nicht alle neu in der Hansestadt angesiedelt haben, aber die insgesamt rund 16.000 Beschäftigten in Hamburg sind für Hamburgs Makler eine wichtige Zielgruppe, denn sie suchen Immobilien – zum Kauf oder zur Miete. Wo finden sie bevorzugt ihren Wohnraum und wie viel müssen sie dafür ausgeben?