Hamburg. Procter&Gamble hatte die Lieferung vor Monaten gestoppt. Die Gründe – und wann man das beliebte Shampoo bei Budni wieder kaufen kann.

Das Shampoo Head&Shoulders gehört zum Standardangebot in deutschen Drogeriemärkten. Vor allem Männer, die Probleme mit trockener Kopfhaut haben und zu Schuppen neigen, kaufen das Produkt des Konsumgüter-Herstellers Procter&Gamble. Um so ärgerlicher, dass die beliebte Marke seit Monaten in den knapp 190 Märkten der Drogeriekette Budnikowsky nicht zu bekommen ist.