Hamburg. Kranich-Linie hat für Mittwoch 46 Flüge von und nach Fuhlsbüttel geplant. Sonderflugplan in Planung. Worum es im Tarifstreit geht.

Am Flughafen Hamburg kommt keine Ruhe in den Betrieb: Am vergangenen Donnerstag streikten die Luftsicherheitsassistenten, am Freitag die Bodenverkehrsdienste – und an diesem Mittwoch wird es das Personal von Lufthansa sein. Die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hat rund 25.000 Beschäftigte am Boden des Kranich-Konzerns zu einem gut 27-stündigen Warnstreik aufgerufen, der von Mittwoch, 4 Uhr, bis Donnerstag, 7.10 Uhr, reichen soll.