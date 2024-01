Hamburg. Landwirte fahren an norddeutschen Standorten mit Traktoren vor. Wie Handelsunternehmen und Polizei auf die Aktionen reagieren.

Jetzt nehmen die Bauern den Handel mit ihren Protestaktionen ins Visier: Mehr als 100 Trecker und 50 weitere Fahrzeuge haben in der Nacht auf Mittwoch die Zufahrt zu zwei Lagerstandorten von Edeka-Nord in Neumünster blockiert. Laut Polizei begann die Blockade am Dienstagabend gegen 20 Uhr und löste sich erst etwa sechs Stunden später gegen 2 Uhr am Mittwochmorgen auf.