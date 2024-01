Hamburg. Laut Hamburger Umfrage fühlen sich viele ausgelaugt. Der Krankenstand ist so hoch wie nie. Experten sagen, was sich ändern muss.

Die deutsche Wirtschaft steckt seit vier Jahren in der Krise – und das gilt auch für Hamburg. Dennoch ist nicht einmal für 2024 endlich ein echter Aufschwung in Sicht. So prognostizieren die Ökonomen des Forschungsinstituts IW sogar ein weiteres Rezessionsjahr. Und gerade erst hat die Handelskammer Hamburg von einem „trüben Ausblick“ für die Unternehmen der Hansestadt gesprochen. Rund jede dritte Firma gehe von einer verschlechterten Geschäftslage in diesem Jahr aus, während nicht einmal jeder zehnte Betrieb eine Verbesserung erwarte.