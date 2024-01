Hamburg. Protoyp des Cityairbusses ist realisiert. Wo, wann und für welche Zwecke das Lufttaxi zukünftig zum Einsatz kommen soll.

Im Dezember herrscht für die Airbus-Mitarbeiter in Hamburg traditionell Hochbetrieb. Die Flugzeuge müssen spätestens Silvester an die Kunden ausgeliefert werden, um das für die Finanzwelt wichtige Jahresziel zu erreichen. Da ist viel zu tun. Knapp 700 Kilometer weiter südlich in Donauwörth stand derweil ein Meilenstein an, der bisher unbemerkt von der Öffentlichkeit passierte. Die Beschäftigten der dort angesiedelten Helikoptersparte feierten eine Premiere beim neuen Lufttaxi.