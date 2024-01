Hamburg. Ab Ende Mai will eine neue Fluggesellschaft in eine europäische Hauptstadt fliegen. Wohin es geht und was die Tickets kosten.

Rund 120 Ziele werden derzeit im Streckennetz des Flughafens Hamburg aufgeführt. „Potenzial sehen wir noch bei Strecken, um Freunde, Bekannte und Verwandte zu besuchen“, sagte der neue Airport-Chef Christian Kunsch vor wenigen Tagen in seinem ersten Interview unserer Redaktion. Bald wird es eine weitere dieser Routen geben.