Hamburg. Die Kette mit Läden in Blankenese, Groß Flottbek und Eppendorf ist bekannt für hochwertige Strickwaren. Wie es weitergehen soll.

Der Fall läuft unter dem Aktenzeichen 67h IN 17/24, und wieder trifft es einen bekannten Modehändler in Hamburg: Gosche mit Geschäften in Blankenese, Groß Flottbek und Eppendorf hat Insolvenz anmeldet. Das Amtsgericht Hamburg hat den Antrag auf Eröffnung des Verfahrens der hinter der Hamburger Traditionsmarke stehenden Spectator Modevertriebs GmbH Ende vergangener Woche angenommen. Geschäftsführer ist Marcus Gosche. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dietmar Penzlin von der Hamburger Kanzlei Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin bestellt.