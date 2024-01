Hamburg. Umfrage zeigt Nachteile gegenüber konkurrierenden Städten wie Berlin und München. Was die Hansestadt laut Experten besser machen muss.

Eigentlich ist es durchaus eine Erfolgsgeschichte: Bei aktuell 120 Start-ups in Hamburg arbeiten 3199 Menschen, vor einem Jahr waren es 1354. Doch der „Deutsche Startup Monitor“, eine alljährlich vom Bundesverband Deutsche Startups in Kooperation mit der Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsfirma PwC sowie dem akademischen Partner netSTART erstellte Umfrage enthält auch deutliche Kritik am Gründungsstandort Hamburg.