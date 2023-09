Bahnverkehr Mit dem Nachtzug in den Urlaub – das geht ab Hamburg

Über Nacht schlafen und morgens am Reiseziel hoffentlich fit und entspannt ankommen – das sollen Nachtzüge ermöglichen.

Mehrere Bahnunternehmen bieten Fahrten gen Norden und Süden an. Wohin es geht, was Tickets kosten, was man wissen sollte.