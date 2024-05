An der Einmündung Walddörferstraße/ Kedenburgstraße ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und einem Smart gekommen. Der Fahrer des Rettungswagen wurde im Fahrzeug eingeschlossen, so dass die Feuerwehr die Tür aufbrechen musste. Der Fahrer aus dem Rettungswagen und auch die beiden Frauen aus dem Smart wurden ins Krankenhaus gebracht. Hierbei handelte es sich ausschließlich um leichte Verletzungen. Die Walddörferstraße wurde während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt. © Michael Arning | Michael Arning