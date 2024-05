Hamburg. Die Rentnerin wurde zuletzt am Freitagabend gesehen. Jetzt bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Seit Freitagabend wird die 75 Jahre alte Barbara Dick aus Rahlstedt vermisst: Die Rentnerin lebt in einem Pflegeheim an der Straße Am Ohlendorffturm. Am Freitagabend gegen 19.20 Uhr wurde sie dort zuletzt gesehen. Seitdem ist die demente und orientierungslose Frau verschwunden.

Weil alle Suchmaßnahmen bisher erfolglos waren, bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Mithilfe. Barbara Dick wird folgendermaßen beschrieben:

circa 150 bis 155 cm groß

korpulente Figur

kurze, grau-schwarze Haare

bekleidet mit dunkler Sweatjacke mit hellen Punkten, schwarzer Hosen und rosa-roten Mesh-Turnschuhen

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle. Wer Barbara Dick sieht, kann sich auch unter der Notrufnummer 110 melden.

