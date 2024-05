Hamburg. 41-Jähriger setzt mit Pkw rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt. Da kommt es zum Unfall mit einem Senior. Polizei sucht Zeugen.

Erneut ist ein Radfahrer in Hamburg bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 86-Jährige wurde am Donnerstagmorgen von einem Pkw angefahren, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Zu dem Unfall war es gegen 8.45 Uhr auf der Langenhorner Straße-Ost in Poppenbüttel gekommen. Der Senior war mit seinem Rad auf der Straße unterwegs, als ein 41 Jahre alter Pkw-Fahrer mit seinem Auto rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt setzte.

Der Pkw kollidierte mit dem Radfahrer, er stürzte und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Da der genaue Unfallhergang und die Schuldfrage noch ungeklärt sind, bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer 040/42 865-6789 oder an jede Polizeidienststelle zu wenden.

In Hamburg und der Metropolregion kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, bei denen Radfahrer lebensgefährlich verletzt oder getötet werden. So schwebt ein 79 Jahre alter Radfahrer aus Elmshorn nach einem Sturz am Donnerstag ebenfalls in Lebensgefahr. Er war mit einem E-Bike unterwegs.

Im Februar gedachten rund 80 Menschen bei einer Mahnwache einer 57 Jahre alten Radfahrerin, die bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Eidelstedt an der Holsteiner Chaussee ums Leben gekommen war. Im vergangenen Jahr starben insgesamt mindestens zehn Radfahrer bei Unfällen auf Hamburgs Straßen.