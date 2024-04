Lübeck/Hamburg. Eine Erziehungsreise nach Lübeck nutzt der Jugendliche, um sich abzusetzen. Am Steuer trifft die Polizei allerdings einen anderen an.

Er sah noch, wie sein Schützling in den Wagen stieg und davonfuhr: Ein 14-Jähriger hat am späten Dienstagabend in Lübeck das Auto seines Betreuers entwendet und sich auf den Weg nach Hamburg gemacht. Wie die Lübecker Polizei mitteilte, befand sich der 35 Jahre alte Sozialarbeiter einer Jugendhilfeeinrichtung in Nordrhein-Westfalen mit dem Jugendlichen auf dem Weg zu einer Erziehungsreise in der Hansestadt an der Trave. Nach einer Übernachtung sollte es an den Folgetagen per Fahrrad Richtung Süden weitergehen. Der Pkw war als Begleitfahrzeug angemietet worden.

Als die beiden vor einem Hotel im Stadtteil St. Lorenz-Nord ihr Gepäck ausgeladen hatten, hatte der 14-Jährige offenbar die Schlüssel unbemerkt an sich genommen. Am Abend gegen 22.45 Uhr dann beobachtete der Betreuer, wie sein Schützling zusammen mit weiteren Personen in den Mietwagen stieg und sich davonmachte.

Auto von Betreuer entwendet – 14 Jahre alter Ausreißer verbringt Nacht in Hamburger Krankenhaus

Die Polizei Hamburg habe den Wagen dann noch in der Nacht im Stadtteil Rahlstedt angetroffen und kontrolliert. Am Steuer saß allerdings nicht der 14-Jährige, sondern ein 20 Jahre alter Mann aus Neumünster. Der hat offenbar keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der 14-Jährige, der neben drei weiteren Mitfahrern im Auto saß, muss sich wegen des Verdachts des Fahrzeugdiebstahls und des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs verantworten. Den Rest der Nacht verbrachte der Ausreißer im Krankenhaus – er hatte offenbar viel Alkohol getrunken.

An dem Mietwagen sei offenbar kein Sachschaden entstanden. Den Schlüssel behielt die Polizei ein.