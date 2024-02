Hamburg. Der Beamte beobachtete, wie der Mann mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft entwendete – und wurde dienstlich.

Einmal Polizist, immer Polizist: Am Freitag hat ein Beamter in seiner Freizeit einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt und ihn gleich festgesetzt, bis die Kollegen kamen. Nach Erkenntnissen der Polizei beobachtete der 59-jährige Kollege in Wandsbek, wie ein Mann in einem Bekleidungsgeschäft mehrere Kleidungsstücke an sich nahm und versuchte, ohne zu bezahlen den Laden zu verlassen.