Hamburg. Wohnungskäufer verloren Hunderttausende Euro. Statt im Eigenheim steht eine Hamburger Familie nun vor dem Nichts. Ihre Geschichte.

Es fing mit einem guten Gefühl an, mit der Freude auf eine sichere Zukunft in einer Eigentumswohnung. Im Jahr 2018 setzte Sarah Müller ihre Unterschrift unter den Kaufvertrag für eine Wohnung an der Rennbahnstraße in Hamburg-Marienthal. Auf der Internetseite eines bekannten Maklers hatte sie das Angebot gefunden. Knapp 380.000 Euro sollte die Wohnung kosten.