Hamburg. 38-Jährige begibt sich am Bahnhof Hasselbrook mehrfach in Lebensgefahr. Bei der Ansprache durch Beamte überrascht sie mit ihrer Erklärung.

Sie begab sich fürs Flaschensammeln in Lebensgefahr, hatte in ihrem Selbstverständnis das Risiko allerdings entschieden minimiert: Mit viel Glück ist am Dienstag eine 38 Jahre alte Frau am Bahnhof Hasselbrook unversehrt geblieben, nachdem sie im dortigen Gleisbett nach Pfand suchte.