Hamburg. Junge Täter bedrohen drei Männer in Rahlstedt. Der erste flüchtet, der zweite legt sie rein, der dritte schreit. Ihre Beute? Nichts.

Die Polizei hat eine eng getaktete und auffallend dilettantische Raubserie in Rahlstedt aufgeklärt. Im Visier der Ermittler: ein Jugendlicher und zwei Heranwachsende. Sie sollen am 7. Januar in wechselnder Beteiligung drei Überfälle begangen haben – und das in nur vier Stunden. Der jüngste Verdächtige war zur Tatzeit erst 17 Jahre alt. Ein Überfallopfer war leicht verletzt worden.