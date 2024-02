Hamburg. Beamte wollten ein Fahrzeug überprüfen. Doch der Fahrer gab Gas und kollidierte Minuten später mit einem Porsche.

Die Flucht vor einer Polizeikontrolle in Wandsbek in der Nacht zu Sonntag endete mit einem schweren Unfall an der Kreuzung Wandsberger Zollstraße/Efftingestraße. Wie der Lagedienst der Polizei auf Anfrage mitteilt, wollten Beamte um kurz vor zwei Uhr ein Fahrzeug überprüfen. Nach Informationen des Abendblattes soll es sich dabei um einen Car-Sharing-Wagen gehandelt haben, der bei Rot über eine Ampel gefahren war. Doch der Fahrer gab Gas und kollidierte nur Minuten später auf der Kreuzung mit einem entgegenkommenden Porsche.