Hamburg. Seit Mittwoch fehlt von Harry Peter Wachner jede Spur. Nun wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Wer hat den Mann gesehen?

Mit einem Foto sucht die Hamburger Polizei nach dem 84 Jahre alten Harry Peter Wachner aus Wandsbek. Der Senior wird seit Mittwoch vermisst und hat laut Polizei Orientierungsschwierigkeiten. Zudem sei er auf Medikamente angewiesen.

Wachner wurde zuletzt am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr von einer Pflegedienstmitarbeiterin gesehen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich in seiner Wohnung an der Walddörferstraße. Seitdem fehlt von dem Senior jede Spur.

Senior aus Hamburg vermisst: Polizei sucht nach 84-Jährigem aus Wandsbek

Weil die bisherige Suche der Polizei bislang ohne Ergebnisse geblieben ist, hat das Amtsgericht Hamburg nun den Beschluss einer Öffentlichkeitsfahndnung erlassen.

Der vermisste Harry Peter Wachner wird wie folgt beschrieben:

westeuropäisches Erscheinungsbild

schlanke Figur

1,50 bis 1,60 Meter groß

dunkles, lichtes Haar

bekleidet war er mit einer dunklen Jacke, hellen Hose, dunklen Schuhen sowie einer Schiebermütze

Wer den 84-Jährigen gesehen hat, wird gebeten, sich an die Verbindungsstelle im LKA oder an jede Polizeidienstelle zu wenden. Die Telefonnummer lautet 040/4 286-56789. Auch die 110 darf laut Polizeimitteilung gewählt werden.

Mehr zum Thema