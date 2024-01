Hamburg. Am Montagvormittag schlugen Flammen aus einem Elektroverteilerkasten am S-Bahnhof Landwehr. Feuerwehr ist noch vor Ort.

Am Montagvormittag musste die Hamburger Feuerwehr zum S-Bahnhof Landwehr ausrücken. Dort schlugen gegen 10.30 an einer Böschung Flammen aus einem Eleltroverteilerkasten. Das Feuer konnte gelöscht werden. Die Strecke der S1 ist zwischen Berliner Tor und Ohlsdorf in beiden Richtungen gesperrt.