Hamburg. Bei dem Zusammenstoß an der Wandsbeker Marktstraße wird eine Person verletzt. Außerdem hat der Vorfall Folgen für den Verkehr.

Beim Versuch, an der Wandsbeker Marktstraße in Hamburg zu wenden, hat ein Autofahrer am Donnerstagabend einen Unfall verursacht. Wie ein Beamter der Polizei-Lagedienstes erklärte, wurde mindestens eine Person dabei verletzt.