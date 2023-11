Polizei Hamburg: Wo ist Rolf Mahnke? Mann (83) aus Heim verschwunden

Der Senior wurde zuletzt in seinem Heim in Farmsen-Berne gesehen. Er ist orientierungslos und braucht Hilfe.

Der 83 Jahre alte Rolf Mahnke ist aus einem Pflegeheim in Farmsen-Berne verschwunden. Die Polizei Hamburg bittet um Hinweise.

Hamburg. Wer hat Rolf Mahnke gesehen? Der 83-Jährige ist am Wochenende aus einem Pflegeheim in Farmsen-Berne verschwunden und wird seitdem vermisst. Die Polizei Hamburg fahndet nun öffentlicht mit einem Foto des Seniors und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Polizei Hamburg bittet um Hilfe: Wer hat Rolf Mahnke gesehen?

Demnach stellten Mitarbeiter des Heims am Rahlstedter Weg am Sonnabendnachmittag das Verschwinden des Bewohners fest. Bislang blieb die Suche der Behörden erfolglos. „Da der Mann Orientierungsschwierigkeiten aufweist, und in Zusammenhang mit der vorherrschenden Witterung eine Gesundheitsgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem 83-Jährigen“, sagt Polizeisprecher Sören Zimbal.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter von 80 Jahren

- etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß

- hat graue, kurze Haare und einen grauen Dreitagebart

- hat eine „stark verwaschene“ Aussprache

- war zuletzt bekleidet mit Jogginghose, Pullover und Hausschuhen

Hinweise zu dem Vermissten können an das Hinweistelefon der Polizei unter 4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle gegeben werden.