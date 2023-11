Polizei Hamburg: 40.000 Euro Schaden – Fahndung nach dreistem Betrüger

Hamburg. Für einen 82-Jährigen aus Sasel war es Anfang Mai ein Schock. Ein dreister Einbrecher brach durch eine offen stehende Terrassentür in das Haus des Rentners ein. Dabei wurden mehrere Bankkarten und die dazugehörigen PIN-Nummern gestohlen.

Die bittere Konsequenz: In den darauffolgenden Tagen hob der Täter an verschiedenen Geldautomaten in Hamburg und im Kreis Stormarn viel Geld ab. Zudem setzte der Dieb die gestohlenen Karten auch in Supermärkten ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 40.000 Euro.

Polizei Hamburg sucht nach dreistem Betrüger

Die bisherigen Ermittlungen des Betrugsdezernats des Landeskriminalamtes (LKA) haben bislang nicht zur Identifizierung des Diebes geführt. Deshalb hat die Polizei nun Bilder von Überwachungskameras veröffentlicht. Ob es sich bei dem Dieb und dem anschließenden Kartennutzer um ein- und dieselbe Person handelt, werde derzeit noch geprüft, so die Polizei.

Hinweise zu der abgebildeten Person können über das Hinweistelefon unter der Rufnummer 040 4286-567 89 oder in jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.