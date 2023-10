Bundesweit einmalig: Beim EcoHHub bekommen Hamburger auch nachts ihr Fett weg

Die Stadtreinigung nimmt den ersten automatisierten „EcoHHub“ in Betrieb. Sieht so die Zukunft der Abfallwirtschaft aus?

Hamburg. Mehrere große Metallkästen und kein Mensch weit und breit – sehen so die Recyclinghöfe der Zukunft aus? Die Stadtreinigung Hamburg (SRH) lässt es auf einen Versuch ankommen. Sie nahm am Donnerstag am Wilma-Witte-Stieg in Wandsbek den „EcoHHub“ in Betrieb.

Es ist ein bundesweit einmaliges Projekt. Rund um die Uhr können hier Speisefette und -öle entsorgt werden. Außerdem stehen eine DHL-Packstation und eine Werkzeugverleihstation (Mietbox 24) zur Verfügung.

„EcoHHub“ in Hamburg-Wandsbek: Sieht so die Abfallwirtschaft der Zukunft aus?

SRH-Geschäftsführer Holger Lange sprach von „einem bemerkenswerten Schritt in die Service-Zukunft der Abfallwirtschaft. Wir hoffen, dass diese einmalige Kombination von Entsorgungs- und Serviceangeboten einen starken Nutzungsanreiz schafft und einen Weg für die Zukunft zum Beispiel in neuen Quartieren wie Oberbillwerder oder dem Elbinselquartier bietet.“ Da die neuen Wohnviertel autoarm geplant würden, könne die Nutzung regulärer Recyclinghöfe schwieriger werden.

Der Ausgabeschrank des „EcoHHub“ hat 21 Fächer. Unter anderem stehen hier Laubsäcke zur Verfügung.

Foto: Thorge Huter / SRH

Und der „EcoHHub“ hat noch mehr zu bieten. Aus einem Ausgabeschrank sind insgesamt sieben verschiedene SRH-Produkte entnehmbar. Über ein Tuchdisplay kann das gewünschte Produkt ausgewählt, die Ausgabe wird dann per EC-Karte aktiviert, wobei einige Produkte kostenlos sind.

Kostenlos:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Biotüten (30er-Pack) zum Vorsammeln in der Küche

Gassi-Beutel (50er-Pack)

gelbe Wertstoffsäcke (2 Rollen à 10 Säcke)

Kostenpflichtig:

weiße Restmüll-Säcke (120 Liter à 3 Euro)

Laubsäcke (100 Liter à 1 Euro)

Maxi-Bags für Bauabfälle (0,75 Kubikmeter à 86,90 Euro)

Kompostsäcke (30 Liter à 4 Euro)

Über eine Website kann eingesehen werden, welche Produkte vorrätig sind. „Sehr gespannt sind wir auch auf die Akzeptanz, hier kostenlos Speiseöl und -fette abgeben zu können. Das ist ein in Hamburg komplett neues Entsorgungsangebot“, sagte SRH-Vertriebschef Sven Winterberg.

Mehr zum Thema

Den Standort für das Pilotprojekt habe man mit Bedacht gewählt. Rund um den Standort Wilma-Witte-Stieg leben in einem Radius von 1500 Metern 37.000 Menschen. Winterberg: „Die unmittelbare Nähe zum Recyclinghof garantiert eine Topbetreuung des Angebots durch unsere dort Beschäftigten.“