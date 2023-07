Polizei Hamburg: Räuber besprühen iPhone-Verkäufer mit Reizstoff und fliehen

Ein Mann wurde in Hamburg beim Versuch, ein iPhone zu verkaufen, von Räubern mit Reizstoff besprüht (Symbolbild).

Hamburg. Sie gaben sich als Kaufinteressenten aus – und entpuppten sich als Räuber: Mindestens zwei Männer haben am Mittwochabend im Stadtteil Steilshoop mit Gewalt ein iPhone erbeutet.

Nach Angaben der Polizei Hamburg hatte ein 45 Jahre alter Mann das hochwertige Smartphone auf einer Internet-Plattform zum Kauf angeboten. Gegen 21.30 Uhr traf er sich mit zwei vermeintlichen Kaufinteressenten auf dem Gropiusring.

Räuber besprühen in Hamburg iPhone-Verkäufer mit Reizstoff und fliehen

„Einer der beiden Männer nahm das Handy zur Anschau an sich. Der andere sprühte daraufhin dem Verkäufer unvermittelt Reizstoff ins Gesicht“, sagte Polizeisprecher Joscha Ahlers.

Die beiden 20 bis 25 Jahre alten Räuber seien dann in einen in der Nähe wartenden Pkw, möglicherweise ein Carsharingauto, gestiegen und in Richtung Fehlinghöhe davongefahren.

Polizei Hamburg sucht auffallend kleine iPhone-Räuber

Das Raubdezernat der Polizei fahndet nun nach den Tatverdächtigen. Es beschreibt das auffallend kleine Duo wie folgt:

Täter 1:

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

korpulent

160 bis 170 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

kurze schwarze Haare

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

Täter 2:

schlank

150 bis 160 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt

kurze, lockige schwarze Haare

Von dem Fahrer gebe es keine Beschreibung. Wer Angaben zu den Tätern, zur Tat oder zum Fluchtfahrzeug machen kann, möge sich bei der Polizei unter Telefon 040/42 86-56789 oder in einer Dienststelle melden.