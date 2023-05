Einbruch in Reihenhaus in Farmsen: Polizei Hamburg sucht vier Männer

Die Polizei sucht nach diesen Einbrechern, die in ein Reihenhaus in Farmen eingedrungen sind.

Hamburg. Nach einem versuchten Einbruch in ein Reihenhaus in Farmsen-Berne sucht die Polizei Hamburg nun öffentlich mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den vier mutmaßlichen Tätern.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen zwei der Einbrecher am 1. Dezember vergangenen Jahres gegen 18 Uhr in das Endreihenhaus in der Straße Weissenhof ein. Zuvor hebelten sie die Terrassentür auf, zwei Komplizen sicherten den Einbruch außerhalb des Gebäudes ab.

„Nachdem die beiden Eindringlinge das Haus nach Wertgegenständen abgesucht hatten, flüchteten sie offenbar ohne Beute in unbekannte Richtung“, sagt Polizeisprecher Thilo Marxsen. Alle bisher eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Foto: Polizei Hamburg

Die vier Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: kräftige Statur, dunkle Augenbrauen, helle Mütze, Jeans-Hose, „Raiders“-Jacke, heller Schal, dunkle FFP2 Maske

Täter 2: schlank, kurze, dunkle Haare, an den Seiten sehr kurz rasiert, dunkler Vollbart, maskiert mit einem Schal, dunkle Hose, weiße Schuhe

Täter 3: untersetzt, dunkler, langer Vollbart, kurze Haare, mögliche Tätowierung im Nacken, helle Mütze, „Los Angeles“-Jacke, dunkle Bauchtasche, helle Schuhe

Täter 4: schlank, kurze, dunkle Haare, helle Kapuze

Einbruch in Reihenhaus in Farmsen: Zeugen gesucht

Die Ermittlungen hat das Einbruchsdezernat der Region Wandsbek übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Verdächtigen geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder einer Polizeidienstelle zu melden.