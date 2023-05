Hamburg. Der 76 Jahre demente Senior war im Januar aus seiner Pflegeeinrichtung in Marienthal verschwunden und als vermisst gemeldet worden. Nun teilte die Polizei mit, dass der Mann zwischenzeitlich wohlbehalten in einem Krankenhaus in Hannover angetroffen werden konnte. Er befindet sich mittlerweile wieder in dem Pflegeheim in Marienthal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wandsbek