Polizei Hamburg: Brutaler Überfall wegen Pappbechern – sind das die Täter?

Hamburg. Weil einem Supermarktangestellten auffiel, dass sie Pappbecher gestohlen hatten, griff eine Diebesbande den Mann an – auch mit einem Messer. Nun sucht die Polizei Hamburg mit Fotos aus der Überwachungskamera nach den vier Tatverdächtigen.

Die Tat ereignete sich bereits am 23. März dieses Jahres, nun wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Bilder, die die Verdächtigen zeigen, zur Veröffentlichung freigegeben.

Brutale Pappbecher-Räuber: Sofortfahndung der Polizei Hamburg blieb erfolglos

Die vier Männer hatten am Nachmittag die Pappbecher in dem Supermarkt an der Bramfelder Chaussee in Bramfeld eingesteckt. Als ein 37 Jahre alter Angestellter sie zur Rede stellen wollte, schlugen die Männer gemeinschaftlich auf ihn ein. Einer der mutmaßlichen Diebe stach ihm anschließend ein Messer ins Bein.

Erst als ein Kollege (20), der ebenfalls angegriffen wurde, und weitere Zeugen dem Mann zur Hilfe kamen, ergriffen die Tatverdächtigen die Flucht.

Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Zeugen, die helfen können, die Männer festzunehmen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 bei der Polizei zu melden.

