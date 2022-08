Polizei Hamburg: Radfahrer reißt Seniorin (85) Kette brutal vom Hals

Der Unbekannte verwickelte die Dame in ein Gespräch und griff dann zu. Nach dem Überfall in Wandsbek sucht die Polizei Zeugen.

Ein Mann auf einem Fahrrad soll eine Seniorin in Wandsbek überfallen haben (Symbolbild). Die Polizei Hamburg sucht Zeugen.

Hamburg. Er verwickelte sie in ein Gespräch, dann griff der Radfahrer zu: Nach einem Überfall auf eine ältere Dame am Dienstagmittag in Wandsbek sucht die Polizei Hamburg Zeugen.

Der unbekannte Mann soll gegen 13.30 Uhr am Kolpingweg mit seinem Fahrrad neben der 85 Jahre alten Frau gehalten und sie angesprochen haben. "Währenddessen riss er der Dame unvermittelt ihre Kette vom Hals und flüchtete auf seinem Fahrrad in unbekannte Richtung", schildert Polizeisprecher Florian Abbenseth. Die Frau sei dabei leicht verletzt worden.

Polizei Hamburg sucht Täter nach Überfall auf Seniorin

Nachdem die Frau den Notruf gewählt hatte, startete die Polizei umgehend eine größere Fahndung, die jedoch erfolglos blieb. Der Täter konnte entkommen. Er wird wie folgt beschrieben:

männlich und etwa 30 bis 40 Jahre alt

etwa 1,75 m bis 1,85 m groß und schlank

er trug beige Oberbekleidung

Das zuständige Raubdezernat habe die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.