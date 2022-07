Polizei Hamburg: Rentner-Ehepaar kracht mit BMW gegen Laternenmast

Der 86-Jährige verlor in Hummelsbüttel die Kontrolle über das Auto. Seine Frau schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Hamburg. Eine älteres Ehepaar ist bei einem Verkehrsunfall am Sonnabend in Hummelsbüttel schwer verletzt worden. Der 86 Jahre alte Fahrer hatte die Kontrolle über seinen BMW verloren – der Wagen krachte gegen einen Laternenmast, wie die Polizei Hamburg am Sonntag mitteilte. Die Ehefrau des Rentners schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 86-Jährige gegen 14.45 Uhr mit seinem BMW X1 auf dem Ring 3 in Richtung Poppenbüttel unterwegs. "In Höhe des Brillkamps verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Lichtmast", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Polizei Hamburg: Rentner kracht mit BMW gegen Lichtmast – wegen Erkrankung?

Der Rentner erlitt Handverletzungen und Prellungen. "Er wurde zur Beobachtung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen", so Abbenseth. Schlimmer erging es seiner Ehefrau: Die 88-Jährige erlitt Kopfverletzungen, die zunächst als lebensgefährlich galten. "Sie wird vorsorglich intensivmedizinisch betreut, ihr Zustand ist jedoch stabil."

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Abbenseth: "Es wird dabei insbesondere geprüft, ob eine plötzlich auftretende Erkrankung des Autofahrers zum Unfall führte." Zudem sucht die Polizei Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben zur Fahrweise kurz vor dem Unfall machen kann, wird gebeten, sich unter 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.