Polizei Hamburg: Radfahrerin stirbt bei Abbiegeunfall in Poppenbüttel

In Hamburg-Poppenbüttel ist am Montagmittag eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt worden.

Hamburg. Am Montagmittag ist in Poppenbüttel eine Radfahrerin bei einem Abbiegeunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau auf dem Poppenbüttler Weg unterwegs, als neben ihr an der Ecke Goldröschenweg um kurz nach 12.30 ein Lkw vor der roten Ampel hielt.

Radfahrerin stirbt bei Abbiegeunfall: Polizei sucht Zeugen

Als die Ampel auf Grün sprang, fuhr der 52-jährige Fahrer an und bog nach rechts in den Goldröschenweg ein. Dabei kollidierte er mit der Radfahrerin, die offenbar geradeaus fahren wollte. Diese erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen dauern aktuell noch an. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040-4286/53961 zu melden.